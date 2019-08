Kuidas kirbukal parimad aarded üles leida? Järgi neid 6 nippi! 

Ole eelarvamuste vaba

Põhiline viga, mille paljud kirbukakülastajad teevad, on suuruste ja stiilide otsustamine müüja põhjal. Kiputakse arvama, et otsimist tuleb alustada sealt, kus on sinu kasvu kaupmees, aga see võib viia eksiteele! Enamus inimesi valib müümiseks ikka midagi, mis on neile väikeseks või vastupidi suureks jäänud. Sageli ei tulda pakkuma ainult oma riidekapileide, vaid haaratakse ühes ka ema, sõbranna ja lapse omad. Juurde astumata ei tea sa kunagi, millesed vanakooliaarded on välja tulnud müüja pööningult. Niisiis suru maha kõik eelarvamused ning ole kindel, et retrohing sinus ei jää ilma igatsetud asjadest ainult tänu sellele, et stangeomanik on riietunud kiirmoele kohaselt!

Küsi, mida otsid

Aeg-ajalt võib juhtuda, et müüjad tulevad kauplema suure koguse asjadega, mida neil ei õnnestu täies mahus stangele või mujale välja riputada. Kui oled läinud kirbukale mõne konkreetse asja ostmise sooviga, tasub igaks juhuks alati uurida, ega kauplejal just säärast eset kõrvale pole pandud. Kuigi oma silm on kuningas, siis turul on asju lademetes ning silm ei suuda kõike haarata. Samuti võib juhtuda, et saad müüjaga kaubale kirbukaväliselt – ehk on tal just sulle sobivad saapad või laste jalgratas, mida ta ei taibanud müügiks kaasa võtta, kuid hea meelega maha äriks.

Mida rohkem müüjaga suhtled, seda rohkem saad teada ka asjade päritolu ja saamislugude kohta. Nii oled ostu tehes rikkam mitte ainult uue eseme vaid ka põneva loo võrra!

Varja liigset huvi

Kirbukate mängulisim külg on kindlasti hinnastamine ja kauplemine. Müüjad ütlevad tihtipeale ühe ja sama asja kohta erinevatele ostjatele erineva hinna. Selleks, et sa selles mängus võidaksid, on tark pidada silmas kahte asja. Riietu nii, et keegi ei kipuks arvama, et oled teistest oluliselt maksejõulisem klient (liiga soliidne mantel ja blingivad vidinad ei ole siinkohal hea mõte!) ning ära näita välja liigset huvi. Iga müüja teab, et see, kellele asi meeldib, on selle eest ka ilmselt valmis rohkem välja käima. Kui mürkrohelise sametkleidi nägemine võtab põlvist nõrgaks ja südame puperdama, siis katsu vähemalt kilked tagasi hoida!

Tea enda mõõte

Kui lähed kirbukale, kus puudub proovimise võimalus, siis mõõda ennast enne kodus üle! Võid pista väikese sentimeetripaela ka käekotti, aga kui see ununeb, siis kogenud kaltsukahundid teavad lisanippi: vööümberõõtu on lihtne arvutada käsivarrega suhtestades. Selleks võta kodus ühed parajad püksid, mille värvel pole veniv. Aseta sellesse käsi nii, et küünarnukk toetuks ühte serva ja labakäsi teise serva. Jäta meelde, kuhu maani said võtta pikkuse mõõtmiseks appi sõrmed või pidid rannet painutama ning mõõda samamoodi kirbukal müügil olevate hilpude sobivust.

Varu aega

Oled mõelnud, miks mõni inimene alati leiab igast kaltsukast ja kirbukalt ägedaid asju, aga teine sammub välja igati pettunult? Teiseringikaupade ostlemine vajab süvenemist ja kätte võtmist. Eriti head leiud on tihti peidus ja neid peab kastidest välja kaevama ning see kõik vajab aega. Nagu öeldakse, et ühtegi raamatut ei saa hinnata kaane järgi, nii ei saa ka kirbukal oste sooritada käed taskus sealt kiiruga läbijoostes.