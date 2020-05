Plaanid kirbukal riideid müüa? Need 6 nippi aitavad kõigist asjadest lahti saada 

Korrasta ja kaunista riideid

Kirbukale mineku kuldreegel on, et riided tuleb korralikult ette valmistada, sest kes ikka tahab osta määrdunud või katkiseid hilpe! Kui pesemine on elementaarne, siis sellele võiks järgneda ka triikimine ja nõelumine. Mõtle, mis on need põhjused, miks sa seda rõivaeset ise enam ei kanna ning püüa need samad asjad näiliselt ära peita: eemalda kaenla alt topid, õmble kinni augud. Kõige parem nipp on aga see, et teinekord saab anda mõnele kampsunile ja jakile hoopis säravama ilme uute värviliste nööpidega või peita nõelutud koha efektse prossi alla! Nii paistab riideese palju värskem ja tuleb paremini esile ka stangel!

NB! Kui müüd lisaks riietele ka raamatuid, piilu sarnase ettevaatuse mõttes raamatulehtede vahele.

Varu paberkotte

Kõige paremad ostjad on ikka need, kes vahetavad raha võimalikult suure hulga sinu müüdava kraami vastu. Selleks, et neil selle kaasavedamine kindlasti õnnestuks, tasuks müüjana olla ettenägelik ja tarida kirbukale kaasa kõik kodus leiduvad paberkotid. Nii saad lahti kõikvõimalikest nunnude kassi- ja jõuluvanapiltidega kinkekottidest, mis aastaid nukralt kapinurgas seisavad ning olla kindel, et kundel ei jää ostmata kasukas või serviis seepärast, et tal need peopesa peale ära ei mahu.

Võta vahetusraha

Mida suurem kirbukas, seda suurema ostulootusega tulevad sinna ka külastajad. See tähendab aga ainult ühte – nende rahakotid on täis hiigelsuuri kupüüre. Et esimesed ostud ei jääks teostamata, sest sul pole kliendile raha tagasi anda, võta kindlasti kaasa umbes 20-45 euro jagu vahetusraha. Selleks puhuks võid avada ka oma hoiupõrsa, sest just ühe- ja kaheeurosed mündid on kõige minevam käibevahend kirbukail.

Kombineeri valmiskomplekte

Kirbukalt ost on enamasti emotsiooniost. See tähendab, et sul müüjana on võimalik seda protsessi vägagi palju suunata väljapanekute abil. Mõtle läbi, mis püüaks su enda pilku ja püüa seda rakendada oma stangel ja laualgi: too esile kirkad värvid, sest need mõjuvad üldises massis pilgupüüdjatena; kombineeri valmiskomplekte, sest sageli võid kohata külastajat ütlemas, et talle meeldib mõni pluus, aga ei tea, millega seda kanda; ole trenditeadlik, sest sinu kunde seda on ning tema pilk peatub kindlasti kaubal, mis on põneva lõikega, hooajaline ning kergelt hipsterlik või vintaaž.