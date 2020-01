Koer tööle kaasa! 8 soovitust, et rahul oleksid nii kolleegid, koer kui ka looma omanik 

Küsi luba

Selgita välja, ega kellelgi ei ole allergiat, foobiat või muid koertega seotud probleeme. Küsi luba ka ülemuselt.



Loo koerale kontoris oma koht

Võta kaasa matt või pesa. Vali ruumis välja sobiv paik ja õpeta koera seal olema. Tähtis on, et koer ei peaks kontorit enda territooriumiks.



Koer peab olema sotsiaalne, sõbralik ja kontrollitav

See tähendab, et koer peab aktsepteerima, et sina ütled, kus ta võib olla ja kuidas käituda. Samas, alguses on loomulik, et ta ei oska kohe õigesti käituda.



Selgita töökaaslastele, kuidas koeraga käituda

Hommikul kontorisse sisenedes ei tohiks nad esimese asjana tormata koera silitama, sest koeral on niimoodi raske rahulik olla. Hiljem, kui kõik töötajad on saabunud ja õhkkond rahulik, võid lasta koera kontoris ringi käima.



Lifti oodates seisa eemal

Liftist väljudes võivad inimesed ehmuda, kui koer neile ootamatult vastu astub. Oota, kuni inimesed koera märkavad ja olukorraga harjuvad.



Koer peaks puhtust hoidma

Kui koeral on terviseprobleem, näiteks kõht lahti, ära võta teda tööle kaasa.



Väsita koer enne kontorisse minekut ära

Käi hommikul koeraga jalutamas või tee eelmisel õhtul pikem jalutuskäik. Kui looma liikumisvajadus on rahuldamata, on tal raske uues situatsioonis keskenduda ja õppida, sest ta on ärevil. Ebatõenäoline on ka, et ta siis kontoris pikutada tahab.



Esimesel korral võta koer kaasa tunniks või paariks

Tee nii, et koerale jääks kontoris olemisest hea kogemus. Õige käitumise eest võid teda alguses ka premeerida. Kui kasutad toidupreemiat, jälgi, et see sobiks kontorisse.