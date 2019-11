Praktikale minnes ole avatud ja julge! 

Swedbanki personalijuht Ülle Matt räägib, et nende ettevõttes on praktikandid eri projektide käigus majas aasta ringi. Siiski, suvel on neid tavaliselt rohkem ja siis on praktika pikkus paar-kolm kuud. Mati sõnul võtavad nad praktikantideks nii tudengeid kui ka vanemaid inimesi, kes end uues valdkonnas proovile tahavad panna. Lisaks on Swedbankil n-ö majasisene praktikaprogramm, mille käigus saavad töötajad ettevõtte sees uusi ameteid proovida.