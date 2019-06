5 soovitust, kuidas oma käte eest parimat hoolt kanda 

3. Küünte - ja küünenaha hooldus. Samamoodi nagu oma nahka ja juukseid, tuleb ka küüsi hooldada. Selleks sobivad vitamiinirikkad õlid ja vajadusel ravilakid. Kui sinu küüned on väga haprad ja murduvad kergelt, siis kasuta lakki kindlasti igapäevaselt. Kätehoolduste ajaks eemalda lakk, et ka küüned saaksid kõik vajalikud ained kätte. Juhul kui kipud küüsi närima, siis laki need punaseks või mõne muu erksa värviga. Nii ei taha sa neid nii lihtsalt suhu pista. HEA NIPP! Tee i se toitev küüneõli! Sega kokku 4 spl mandliõli, 20-25 tilka eeterlikku õli (nt salvei, kummel, lavendel, bensoeõli) ja üks E-vitamiini kapsel. Masseeri toitev õli küünenahale ja küüntele ning lase 15 minutit toimida. Seejärel võid üleliigse õli kogu käte ulatuses naha sisse hõõruda.

4. Maskid kätele. Kord nädalas peale koorimist tee kätele ka maski. Müügil on valmis maske kinnastena, kuid neid saab valmistada ka kodus. Salongis kätehooldust tehes küsi oma kosmeetikult sooja parafiinihooldust. See mõjub eriti imeliselt pragunenud kätele.



HEA NIPP! Tee ise tõhus mask kätele!

Sega kokku 1 sl mett ja 1 sl rõõska koort. Kui need omavahel segada ja kätele hõõruda, on tulemuseks pehme ja siidine nahk.