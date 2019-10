Kas juba teadsid? Kolm fakti lehtede riisumisest  

Miks see halb on?

Pane kõrva taha! Eriti oluline on lehed kiiresti eemaldada verandalt ja jalgradadelt, sest märjad lehed muudavad need kohad ohtlikult libedaks.

… riisumine on kergem, kui teed seda ringi liikudes? Kui riisud nii, et seisad paigal ja tööd teevad ainult käed, tekib lihastesse pinge. Soovitatav on koos rehaga liigutada tervet keha. Vaheta reha hoides ka kätt ja muuda käte asendit, et üks käsi ei saaks liigset koormust. Tee vahepeal ka kaelaringe ja siruta ennast. Pärast riisumist venita end, et vältida lihasvalu järgmisel päeval.