Jalad beebipehmeks koduste hoolitsustega 

Jalgade masaaž – erinevad tehnikad stimuleerivad jala lihaseid ja kudesid. Massaaz aitab leevendada pinges lihaseid, stimuleerib vereringet, mis aitab ka külmade jalgade puhul, eemaldab jääkained lümfisüsteemi kaudu, vähendab valu ja mõjub rahustavalt. Massaaži tuleb vältida vaid siis kui on tõsisemad vastunäidustused nagu südame- ja neerupuudulikkus, infektsioonid, nahahaigused jms.

Jalavannid, kuhu on lisatud erinevaid õlisid pehmendavad nahka. Seejärel on kergem sarvestunud nahka eemaldada. Pane tähele, et vannivesi ei oleks liiga kuum ja protseduur ei kestaks üle 10 minuti.

Salongis pakutavad parafiinihooldused niisutavad ja toidavad nahka, rahustavad ja lõõgastavad kogu organismi. Soe parafiin avab nahal olevad poorid ja vajalikud toimeained saavad minna sügavamale nahakihtidesse.