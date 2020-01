Kortsud sirgeks? Testime, kas aurukeskus kergendab triikimistööd või mitte! 

Testimisel SINGERI AURUKESKUS SWP02

Komplekt: kaasas riidepuu, õrna kanga otsik, kuumakaitsekinnas, taskute ja kraede triikimise šabloon.

Veepaak: 2,5 liitrit

Võimsus: 1500 W

Hind: 109.00, OnOff

Katsetame eri kangaid

Esmalt proovime Singeri aurutajat puuvillastel meestesärkidel, mis on kotist võttes väga kortsus. Õhuke riie nõuab lisaotsikut, sest muidu jäävad kangale veelaigud. Pille töötleb särki kümme minutit, aga tulemus teda ei rahulda „Triikides jääb meestesärk viksim kui aurutades. Aega kulus samuti tunduvalt rohkem, sest sättisin pidevalt kangast. Küljeõmbluste juurde tekitas aurutaja aga uued kortsud. Triikimislaual saan triiksärgi mugavalt sirgeks tõmmata ega teki lisavolte,“ võrdleb Pille aurutajaga tehtud tööd triikrauaga. Isegi kui mõni koht sai särgil perfektselt sirge, siis kaua tulemus püsima ei jäänud.

Järgmisena tõmbab ta riidekotist välja viskoosist pikad voltimisjälgedega püksid. Nendega teeb auruseade küll imet ja lõpptulemus jääb kena. „Nende pükste puhul on hea, kui säärt aurutades laiemaks tõmmata, sest siis on kogu püksipind näha ja lihtne kiire tõmbega säär aurutajaga üle lasta. Kui säär tõmmata pikkusesse, tekivad voldid,“ annab stilist nõu. Sama hea tulemuse teeb aurutaja ka naturaalsiidist pluusiga. Paari kiire liigutusega on pluus sirge.

Mõnele riideesemele on vaja anda konkreetne joon. Sellisel juhul jääb aurutaja võrreldes triikrauaga hätta. Proovime aurukeskust pika siidist jaki peal. Õmblusäärte ja kraede tegemine on sellega keeruline. Singeri aurukeskusega tuleb küll kaasa otsik viikide jaoks, aga oma tööd see nii hästi ära tee kui võiks. Viigiotsikuga võtab äärte viimistlemine kaua aega ja ideaalset tulemust ikkagi ei saa. Pille leiab, et viikimiseks on parim siiski triikraud.



Sügisgarderoob muretult korda

Oktoobris saabub aeg võtta välja paksemad mantlid ja jakid. Proovime aurukeskusega sirgeks saada voldid villase mantli üleskeeratavatel käistel ja seljaosal. Pillele tulemus väga meeldib. „Olen varem kasutanud aurutajat vaid tööl, kuid vaadates seda mantlit, tundub mulle hea mõte aurukeskusega ka oma isiklikke riideid värskendada. Näiteks mantleid ja jakke, mille olen ühistranspordis või autos kortsu istunud,“ vaimustub naine.



Singeri aurukeskusel on kaasas küll plastist riidepuu, mis kinnitub masina kere külge käiva teleskoopposti külge, kuid raskema mantli puhul võiks eelistada puidust riidepuud ja riputada see nagisse, et riideese stabiilsemalt püsiks.

Kuidas Singeri aurutaja töötab?

Enne aurutama asumist pane masin kokku ja täida veepaak.

Pane masin sooja ja alusta tööd, kui otsikust tuleb stabiilset auru. See võtab aega u 45 sekundit.

Aurutamiseks riputa rõivaese riidepuule ja tõmba otsikuga üle kanga.

Jäta aurutatud riided tuulduma ja kuivama, sest pärast aurutamist on need veidi niisked.

Ühe paagitäie veega saad aurutada järjest 90 minutit. See, kui suure pesuhunniku sa selle aja jooksul läbi töödelda jõuad, sõltub riideeseme materjalist ja selle kortsumise astmest.