Putukad peas: mida peaksid teadma täinakkusest ja kuidas ebameeldivatest parasiitidest lahti saada? 

Põhiline, mida pead täinakkusest teadma:



Millal kahtlustada täisid?

Täid põhjustavad nii lastel kui ka täiskasvanutel analoogseid sümptomeid: algul on kõdi ja liikumistunne peas, seejärel sügelus, eriti kuklas juuste piiril ja kõrvade taga. Kõige rohkem on seda tavaliselt tunda öösiti. Nakatumist näitab vähemalt üks nahapinnal vabalt liikuv elus täi. Kui täid on juba täiskasvanud, võib neid juustes ka palja silmaga märgata. Kui täid on peas juba mõnda aega olnud, märkad juuksejuurtel ka sinna kleepunud valgeid täimune ehk tinge. Kuna juuksekarv ööpäevaga kasvab, siis liiguvad ka tingud peanahast järjest kaugemale. Koos täidega avastatud lööve viitab juba kaua kestnud infektsioonile, sest parasiitide sülg ja väljaheited tekitavad allergiat ning ärritusnähte. Vahel aetakse segamini täid ja kõõm. Neid saab eristada väga lihtsalt: kõõm tuleb raputades maha, tingud aga mitte; kõõmahelbed on valged ja ebakorrapärase kujuga, tingud ovaalsed.



Kus kõige sagedamini nakatutakse?

Nakatuda võib, kui kasutada täidega nakatunud inimese kammi, harja, mütsi, patsikummi või kui magada nakatunuga samal padjal. Ühistranspordis või sõidukis võib täid saada peatugedelt. Suvel saavad lapsed peatäid sageli laagrist. Kõige suuremas täidega nakatumise ohus on lastekollektiivid, kus on

3–10aastased lapsed, kes müravad ja mängivad lähestikku, laenavad üksteisele kamme jms. Seal levib nakkus väga kiiresti.



Mida peale hakata?

Kui avastad peast täid, tee nii:

1. Teavita kollektiivi. Kui sinu lapsel on täid, teavita sellest kohe ka tema lasteaeda või kooli, vajadusel ka huviringide õpetajaid.

2. Ravi kogu perekonda. Kui ühel on peres täid, tuleb ravida kõiki pereliikmeid.

3. Pese pead spetsiaalse šampooniga.Osta apteegist täišampoon ja pese juuksed sellega korralikult puhtaks, nii et terve pea on šampoonine. Parema tulemuse nimel lase sel peas ka veidi aega mõjuda.

4. Kammi korralikult. Pärast spetsiaalse täivastase šampooniga juuste pesemist kammi niisked juuksed juurtest alates salkhaaval läbi peente piidega täikammiga. Sellega saad juustest välja tänu šampoonile surnud täid ja ka juuksejuurtele kinnitunud munad. Tea, et elektriline täikamm ei sobi südamestimulaatoriga patsiendile.

5. Tee kodus suurpuhastus.

- Voodipesu ja riided. Vaheta ära ja pese kuuma veega puhtaks voodipesu, padjad, tekid ja kõik katted, millega nakatunu pea on kokku puutunud. Pese kuuma veega puhtaks ka kõik riided, mida täidega nakatunu nakkuse ajal kandis.

- Pehmed mänguasjad. Paki need kolmeks päevaks hermeetiliselt kilekotti ja tõsta eluruumidest eemale, sest täid surevad kolme päevaga, kui nad süüa ei saa. Võid asjad tõsta ka mõneks päevaks sügavkülma ja hiljem õues puhtaks

kloppida.

- Toad ja mööbel. Korista toad tolmuimejaga, ka diivan ja kogu muu pehme mööbel ning vaibad.

- Kammid ja patsikummid.Viska ära juukseharjad, millega kammisid juukseid nakkuse ajal. Turvalisem on osta ka uued patsikummid.

- Auto. Kui peres on auto, puhasta see põhjalikult. Eriline tähelepanu koonda peatugedele ja laste turvatoolidele.



Enneta täisid nii: