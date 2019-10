Kodu Kas sügislehti tohib lõkkes põletada? Tuuli Mäemat , täna, 17:00 Jaga: M

Sügislehtede põletamisel lõkkes peab arvestama ka ohutusega. Foto: Kazuend / Unsplash

Nii mõnigi aiapidaja on mures, mida ikkagi teha sügiste lehtedega, lihtne tundub need lõkkesse panna ja ära põletada. Kui ohutu see on? Uurisime Päästeametilt.