Aeg uus reha soetada? Aitame sul õige välja valida! 

Kui valid poes reha…

…võid alustuseks valida universaalreha. See aitab sul välja selgitada, millist tööriista sul mõne töö jaoks vaja on.

…mõtle, mida sul on vaja riisuda. Sellest sõltub, kui laia ja tugevat reha sul on vaja. Mida laiem reha, seda suurema ala saad riisutud. Teraspiidega reha on tugevam ja eemaldab jämedamat sodi.

…mõtle palju sul on vaja riisuda. Kui riisuda on vaja pigem vähem, siis on hea valida kergem reha. Mida raskem reha, seda vähem pead rehale jõudu osutama.

Teraspiidega reha on tugevam ja eemaldab jämedamat sodi. Foto: Alexas Fotos/Pixabay

…proovi teha tööliigutust poes. See aitab sul mõista, millist reha sul täpselt vaja on. Nii saad teada, kas reha on mugav käes hoida.

…proovi ka vahetatava varrega rehasid. Paljude rehade puhul saad ühte vart kasutada mitme erineva reha puhul.