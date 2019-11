Väljas on juba näpistavalt külm! Kuidas oma juukseid kaitsta?  

Pööra suuremat tähelepanu palsamitele. Kui muidu kasutasid niisutavaid palsameid, siis vaheta need nüüd välja paksema konsistentsiga palsamite vastu, mis sisaldavad õlisid, rasvhappeid ja proteiine. Kasuta pähe jäetavaid palsameid - see aitab juukseid kaitsta toas ja õues oleva temperatuuri erinevuse eest.

Ära mine märja peaga välja. Esiteks võid sa nii külmetada ning teiseks mõjub see ka juustele halvasti. Külm õhk lõhub märja juuksekarva soomuskihti ja paneb need kergemini murduma. Kasuta juuste kuivatamisel fööniga jahedamat õhku ja kuivata juuksed korralikult ära.

Kanna mütsi. Isegi kui väljas on vaid mõned miinuskraadid, on müts hädavajalik. See on kõige lihtsam viis kaitsta juukseid ja peanahka ilma eest. Lisaks aitab see sul ka külmetushaigusi vältida.