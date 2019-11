Vanarahvas õpetab: „Kui tahad vaime näha, roni hingedepäeval katusele!“ 

Loobu õhtustest toimetustest! Usuti, et esivanemate hinged võivad külla tulla just õhtusel ajal. Seega on hingedepäeval soovituslik jätta ära sellele ajale planeeritud tööd – ei mingit arvutiklaviatuuril klõbistamist, vannitoa küürimist ega kudumist-meisterdamist!

Anna hingedele süüa!

Selle asemel et jätta ööseks lauale oma pere toiduülejäägid, valmista hingedele spetsiaalselt midagi head-paremat. Selleks sobivad puder või värsked lihatoidud. Kindlasti tasuks vältida aga ube ja herneid, ka oma pere söögina, sest Mulgimaal usuti, et see võib endaga kaasa tuua rinna- või kopsuhaiguse. Kuhu toitu jätta? Eks ikka sinna, kus keegi (mõni lind, kass, koer või möödakäija) selle paari päeva jooksul pintslisse saaks pista: aiale, tänavanurgale, puu alla. Ühes toiduga võid hingedele välja jätta ka seebi ja saunaviha, et nad end puhtaks saaks pesta.