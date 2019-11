6 väärt nippi, kuidas feng shuid järgides raha kukrusse meelitada 

Külluslik vannituba ja WC. Tekita neisse ruumidesse küllus, näiteks joonista seintele taimed. Pane külluse mõte igasse tegevusse ja asja.

Hoia rahakott ja töömärkmik korras. Rikkus armastab korda. Segadusse ei mahu raha sisse.

Hangi rahapuu. See meelitab ligi jõukuse ja heaolu energiat. Rahapuu võib olla nii elus- kui ka kunsttaim ning võid selle ka ise meisterdada.

Soeta koju akvaarium. Veel parem, kui sul on purskkaev!

Too koju kaunid toalilled. Vali sellised, millel on läikivad lehed.

Vali õiged värvid. Kasuta kodus ja riietuses kirjusid kangaid, milles on punast, purpurit või sinist.