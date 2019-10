Sügis aias: asu taimi talve eest kaitsma pigem ilmateate kui kalendri järgi 

Kuna talved on ettearvamatud, tasub taimi külma eest peitma asuda pigem ilmateate kui kalendri järgi. Mõnel aastal läheb ilm krõbedaks juba poole novembri pealt, teisel aastal saabub käre külm alles pärast jõule. Õige aeg taimed katta on siis, kui maapind on juba kergelt külmunud ja päeval on püsivalt miinuskraadid. Enne seda tuleks lasta taimedel loomulikul viisil jahenevate ilmadega harjuda. Kui temperatuur kõigub talvel suurel skaalal, tuleks soojemate sulaperioodide ajaks katteid vähendada, et taimed soojas ja niiskes hauduma ei läheks. Kattematerjale ei tohiks ajutise soojaga siiski ära pakkida, sest külmaohu saabudes peab taimedele «talvemantlid» uuesti ümber panema.