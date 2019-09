Ööuni on kehv? Eksperdid annavad nõu, kuidas end unehäirete korral aidata 

Head nõu jagavad Hea Une Keskuse unenõustajad Kene Vernik ja Krista Peet.

Unehäirete põhjuseid on mitmeid, näiteks kehva une kvaliteedi, unes kõndimise ja rääkimise põhjuseks on sageli stress või elumuutused, nii positiivsed kui ka negatiivsed. Unetud ööd ja rahutu uni võivad kaasneda nii töökoha kaotuse kui ka abiellumisega. Välja magamist võivad segada ka hiline kofeiini sisaldavate jookide tarbimine või nutiseadme näppimine.

Varjatud unehäire

Üks kõige ohtlikumaid unehäireid on uneapnoe ehk hingamisteede osaline või täielik sulgumine uneajal, millega kaasneb lämbumisefekt. Uneapnoe teeb ohtlikuks see, et haiguse öiseid märke on endal raske avastada. Selle unehäire puhul on märgatavamad hoopis inimese päevased kaebused, nagu väsimus ja unisus, mälu- ja keskendumisprobleemid, ärrituvus, kurvameelsus jpm. Nende muredega aga inimene pikapeale harjub ja mõtleb, et ta ongi selline. Sageli jõutakse arsti juurde, kui apnoe tõttu on inimesel välja kujunenud juba südame- veresoonkonna probleemid, näiteks kõrge vererõhk. Siis tuleb uneapnoe all kannatajatele haiguse diagnoos ootamatult, sest inimene pole ise aru saanud, et ta uni on öösel häiritud. Ravimata apnoe tõstab insuldi ja raskematel juhtudel ka äkksurma riski, sest haigus koormab veresoonkonda.

Kuigi uneapnoe mõju tervisele on kõige rängem, võivad ka teised unehäired ravimata jätmisel pikapeale tervist mõjutada – võivad tekkida ainevahetuse või immuunsüsteemi probleemid, südame-veresoonkonnahäired. Magamatus suurendab ka psühhiaatriliste häirete väljakujunemise ja diabeedi riski. Seega, kui juba pikka aega on sind või sinu pereliiget kimbutanud päevane väsimus, tasub kindlasti selle põhjus selgeks teha.

Unehäiresse tuleb suhtuda kui terviserikkesse, mille tõttu inimene ei suuda hästi magada ega end välja puhata. Foto: Burst/Pexels

Ka lastel esineb unehäireid

Täiskasvanute ja laste unehäired on küllaltki sarnased. Ainus erinevus on, et lapsed enamasti ei oska märgata, et nende uni on rahutu või kehva kvaliteediga. Muutusi peaks tähele panema lapsevanem.