VIDEO | Tee ise vinge mardimask! 

1. Lõika välja nägu. Lõika papist välja suur ovaal. Tee sellesse silmakohad.

2. Pane paika näo osad. Lõika papist välja habe, vuntsid, kulmud, põsed, nina ja värvi need meelepäraselt. Kui need on kuivanud, kleebi kõik maskile.

3. Kinnita puupulk. Lõika teibist ribad ja kinnita need pulga külge, siis vajuta mask pahemalt poolelt pulga vastu nii, et laps saaks maski käes hoida.

4. Juuksed pähe. Lõika värvilistest paberitest ribasid ja liimi need maski servadesse juusteks.