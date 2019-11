Pane kõrva taha: need küsimused võivad sind tööintervjuul rööpast välja viia 

Tööle kandideerimine põhjustab juba ise piisavalt ebakindlust ja närvilisust, aga kui asi jõuab tööintervjuuni, jätavad paljud suures hirmus lausa kohale ilmumata, olgugi et just see võib olla võimalus karjääri tegemiseks. Miks töövestlused inimesi hirmutavad?

Kuigi oma olemuselt peaks töövestlus sarnanema meeldiva kohtumisega sõbraga, kipuvad need vahel kujunema duelliks kahe jõu – tööandja ja tööotsija – vahel. Töövestluse tooni panevad paika selles osalejad. Keda on kellel rohkem vaja ja kes on jõupositsioonil?

Vahel kipub vestlus rappa minema hoopis seepärast, et tööandja pole kunagi pidanud ise taolist vestlust läbi viima ja ta kardab kohtumist sama palju kui tööotsija. Legendid kohutavatest töövestlustest...