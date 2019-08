Nipid 6 tõhusat nippi, mille abil hoiad dieediga kaotatud kilod igavesti eemal Toimetas Helen Serka-Sanchez , täna, 06:09 Jaga: M

Tihti tulevad dieediga kaotatud kilod väga kiiresti tagasi. Kaalu hoidmine nõuab püsivat elustiilimuutust, et mitte vanade harjumustega end taas paksuks süüa. Siin on kuus nippi, mida edukad kaalulangetajad on kasutanud.