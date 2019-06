Videod VIDEO | Ära viska oma lemmiksärki ära - tee sellest seinapilt! Laura Karro, Laura Liinat | Video: Jörgen Norkroos, Märt Niidassoo , täna, 06:47 Jaga: M

Tee lemmiksärgist raamitud särkpilt Nipiraamat

Siin on hea lahendus, mida teha oma lemmik bändisärgiga, mis on nii kulunud, et seda kanda enam ei kõlba. Tee sellest hoopis raamitud pilt, millele saad alati igatseva pilgu heita!