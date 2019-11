Meestepäev: Mihkel Raud jagab eduka elu nippe

Mihkel Raud on kindlal arvamusel, et terviseprobleemidega tuleb arsti juurde minna. Selle asemel et üksi kannatada, peab otsima abi. Kirjanik ise vaevles 20 aastat paanikahoogude käes. Ärevushäire sai alguse rajudel alkoholitarbimise aastatel. Alles juhusliku vestluse käigus psühholoogiga sai ta teada, et ärevushäirete all kannatab väga palju inimesi. „Tegelikult polnud midagi muud vajagi, kui aru saada, et minu konditsioon pole unikaalne. Aastaid arvasin, et see on vaid minu psüühiline probleem. Kui arst ütles, et seda põevad miljonid inimesed üle maailma, aitas juba see üle saada. Ta andis ka paar mõtteharjutust ja sain oma ärevushäire kiiresti kontrolli alla. Mõtlesin aastaid, teadmata, mis mind vaevab, et suren nende hoogude ajal,“ meenutab mees painajalikku aega oma elus.