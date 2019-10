Kõht on korrast ära? Nende vahenditega seljatad levinumad seedimisprobleemid 

Tihti esineb ka ebamääraseid vaevusi, mil patsient kurdab, et kõht valutab. „Igale probleemile tuleb läheneda probleemipõhiselt ja individuaalselt. Apteeker uurib, millised on sümptomid ja kui sageli patsient neid tunneb. Kui häda ei põhjusta haigus, on sümptomite leevendamiseks erinevaid vahendeid,“ sõnab Apotheka apteeker Merle Niglas. Abi võib olla ka toitumissedeli korrigeerimisest. Kindlasti peaks apteekrile ära rääkima kõik esinevad vaevused, sest ohusümptomite esinedes saab ta patsiendi hoopis arsti juurde suunata.

Kõhulahtisus on sageli kaitsereaktsioon – organism tahab toksiinidest vabaneda, kuid see võib olla seotud ka ravimite, näiteks antibiootikumide ja lahtistite tarbimisega. Kui kõht on üks kord lahti, ei tasu kohe apteeki tormata, sest probleem möödub tihti iseenesest.

Kõhulahtisuse puhul on kindlasti tähtis vältida keha vedelikupuudust ja mineraalainete defitsiiti. Seda saab teha suurendades mineraalvee, naturaalsete mahlade, taimetee või muu tarbitava mittealkohoolse vedeliku kogust. Headeks abilisteks kõhulahtisuse seljatamisel on probiootikumid, mis normaliseerivad soole mikrofloorat, ja adsorbeeriva toimega raviaine diosmektiit. Rahvameditsiin soovitab abi otsida tammekoorest ja tedremaranast. On olukordi, mil on vaja kõhulahtisus kiirelt maha suruda, näiteks kui peab minema tööle või reisile. Sellega peab olema aga ettevaatlik, sest selline lähenemine võib kõhumuret pikendada.