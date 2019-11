KUULSUSED KADRIPÄEVAST | Jalmar Vabarna, Kristo Eliase, Liina Randpere ja teiste lõbusad meenutused lapsepõlvest

Jalmar Vabarna: „Lõpuks tantsisid nad hoopis minu pilli järgi!“

Muusik, ansambli Trad.Attack! kitarrist ja laulja Jalmar Vabarna pole enam ammu mardi- ega kadrisanti jooksmas käinud, kuid ukse taga koputajaid võtab ta Eestis olles hea meelega vastu. „Viimane kord ikka pitsitasin neid, sest mardid olid natuke vähe kodutööd teinud. Lõpuks tantsisid nad hoopis minu pilli järgi,“ naerab Jalmar, kirjeldades, mis võib tema kodus sante ees oodata. Talle meenub ka seik lapsepõlvest, kui ise parasjagu jooksmas polnud ja neile mardid koju sattusid: „Mäletan, et tol ajal olid kommid juba jube popid, aga mu ema tahtis alati klassikaliselt martidele moosi või muid hoidiseid anda. Mul oli siis nii piinlik, sest teadsin ju, kes jooksjateks olid! Õnneks läks see valehäbi üle ja nüüd mõtlen emaga samamoodi – võiks ikka anda midagi asjalikku, mitte uue moega kaasa minna. Ega see pole mingi halloween!“