Kadri piss tingib kapsakasvu: 5 tähenduslikku kadripäeva kommet

Kadride valge rõivas toob lume

Kontrastina tumedates riietes ja tahmastele mardisantidele, on kadrid tavapäraselt rõivastunud valgesse. Ümberkehastumisel tasub olla loominguline – õige kleidi võib selga võluda isegi voodilinast või aknakardinaist. Lisaks sellele, et valged riided pidavat head tähendama, kutsuvat need ka lund välja – teadagi, mart matab ja kadri katab. Pane tähele, et ka tänavune ilmateade lubab kadripäevast lumesadu!

Kadri piss tingib kapsakasvu

Tänaseni on jäänud käibele fraasid, et „kadri kuseb“ või „kadri pissib seni kuni andres tuleb ja punni ette paneb“. Need on läbi aja olnud aga kahetähenduslikud – viidates nii võimalikule saabuvale sulale kui heale kapsasaagile. Kuidas siis kadri tegelikult pissib? Viru-Jaagupis on teatud, et üks sanditaja paneb ämbri keset tuba, istub selle peale, varjates seeliku all veega täidetud pudelit. Kui ta siis soristama kukub, karjub kadriema: „Ära lase, pang laseb varsti üle juba!“

Kõik mis annad, läheb kadrilastele

Kadrid käivad ringi enamasti moodustades perekondi. Juhtiv osa on olnud kadriemal, kellel kaasas hunnik lapsi, muuhulgas riidepambust tehtud kadrititt. Suurt trobikonda lapsi kasvatades on loomulik, et kõigile tütardele ei jõua ema riideid selga osta ja kõhte täis sööta. Nii on kadriemal olnud alati võimalus küsida kõike vajalikku, rõhudes oma olukorrale: titele hambaraha, lastele kõhutäidet ja rõivaid, isegi laulda ja tantsida võivat ta lapsi lasta raha eest. Põhjuseid, miks ande saada, võib kadriema leiutada lambist: tütred vaja mehele panna, titt ristida ja poeg ohvitseriks koolitada. Kui kadrititt korra pererahvale hoida antakse, ka siis maksab rahakott valmis panna, sest kes kord titte katsunud, ega sel enam südant pole kadrisid vähesega kostitada!

Kadrid kuulutavad välja jõulud

Kui mardid tulid enamasti lehtpuuokstest vitsaga pererahvale tervist tooma, siis kadridel olid kimpus okkalised kuuse- või kadakaoksad. Igihaljad raod on just sobivad, sest minekule sättides, pärast tütarde mehelemineku ja kanade munele hakkamise soovimist, andsid kadrid edasi ka teate nelja nädala pärast saabuvatest jõuludest.