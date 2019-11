Talv pole kaugel: mida oma lemmikule selga panna?  

Kõige lihtsam moodus, kuidas oma koera külma eest kaitsta on ta riidesse panna. „Pisikesi sülekoeri riietatakse juba alates sügisest, ent tegelikult suudab ka nende keha tekitada liigutades piisavalt sooja. Seetõttu pole riideid vajagi, kui õues ollakse vaid 10-15 minutit. Hea on õues oldud aega võimalikult aktiivse liikumisega sisustada. Kahjuks on enamus riideid sellised, mis katavad koerte esiosa, kuid jätavad tagakeha katmata. Koera tagakeha soojas hoidmine on kõige olulisem, sest seal on tal vähem karvu ning eriti vajab sooja kõht. Pikakarvalisi koeri peaks kaitsma sombuse ilma puhul niiskuse ja pori eest, sest karvastik muutub liiga niiskeks. Kui koera karv saab märjaks, siis kogunevad sinna puulehed, pisikesed oksad ja liiv. Sellistel puhkudel on abiks nö. porimantlid, mis ei lase niiskusel ja mustusel koera karvadesse koguneda,” ütleb Eesti Loomakaitse Selts.