Vanarahvas õpetab: andresepäeval saab talv ära otsustatud ja kallim ennustatud! 

Andresepäeva on peetud külmapäevaks – siis saab talv ära otsustatud. Ehk on alust seda uskuda ka tänapäeval, sest nädalavahetuseks lubatakse nii külmakraade kui lund ja lörtsi. Kes aga mardisantide sarnasteks andresteks ei taha riietuda ja ukselt uksele käia, võib kätt proovida hoopis ennustamisega. Selleks on mitmeid variante.