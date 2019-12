Muuda kodu tõeliseks jõulumaaks! 6 karget skandinaaviapärast ideed 

Paberi võlumaailm Põneva peolaua kaunistamiseks ei pea kaubanduskeskustes hulluma või ööd läbi kaunistusi meisterdama. Lihtsuses peitub võlu, eriti põhjamaise stiili puhul. Materjalide kameeleon paber on ülitänuväärne ja kättesaadav materjal, mille peale saab alati loota. Meisterda paberribadest paari minutiga lihtsad, aga silmapaistvad kaunistused. Selleks lõika paksemast paberist kaks, neli või kuus mõnekümne sentimeetri pikkust riba ning kinnita need klammerdajaga nii, et tekiksid toredad kerad. Tehes kerad erinevate laiustega ribadest, lisad mängulisust. Veel põnevama tulemuse jaoks võid paberikeradesse asetada pisut sammalt või pallid hoopis laua kohale rippuma sättida!

Kas nägid neid toredaid küünlajalgu? Foto: Laura Verte

Vähem on rohkem

Mõeldes peolalaule, saad tavalised pokaalid muuta pilkupüüdvalt säravaks glitter-värvidega. Lõbusa nipina võid kõik klaasid pisut erinevalt kaunistada – nii ei lähe külalistel joogid sassi. Pea aga meeles, et sa ei kataks säraga kohti, millele suu pannakse. Sära ja sätenduse lisamisega tasub olla tagasihoidlik. Mõni sillerdav detail peolaual on efekti loomiseks piisav. Sillerduste esiletõstmiseks sobivad lauale nende kaaslaseks säravärvi vastandid – mustad matid jõuluehted, mis mööda lauda paigutatuna moodustavad mängulise dekoratsiooni. Pärast pidu pese nõusid käsitsi ja ole ettevaatlik, et sa sära klaasidelt maha ei nühiks!