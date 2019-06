Nipid VIDEO | Ees terendab pikem reis pisiperega? Siit leiad nipid, et see üle elada! Toimetas Laura Karro , 1. juuni 2019, 12:52 Jaga: M

Tee lapsele reisimine lõbusaks! hvsophia, Pixabay

Isegi paaritunnised lennureisid väikeste lastega on väsitavad nii vanematele kui ka kaasreisijatele. Samamoodi on vaja neile tegevust leida ka auto- või laevareisil. Mida teha, et enda ja kaasreisijate närve säästa?