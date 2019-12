Kui last puudutavates küsimustes püüavad vanemad vältida lapse ees vaidlemist, siis üldiselt leiab naine, et on eluterve, kui laps näeb, et vanematel on eri arvamus ja olukorra lahendamiseks peab leidma kompromissi. Kõige olulisem on, et laps ei tõlgendaks olukorda valesti. Eluterve argumenteerimine on osa elust!