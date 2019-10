10 põhjust: miks mu kodus haiseb?

Määrdunud kodutekstiil. Kõik kangad kodus imavad endasse lõhnu, eriti söögitegemise käigus tekkivaid. Vii tekid ja pleedid aeg-ajalt keemilisse puhastusse, pese puhtaks vaibad ja kardinad ning puhasta põhjalikult ka diivan. Vaheta voodipesu kindlasti kord nädalas. Hästi mõjub ka kodutekstiili triikimine, sest see hävitab riidekiududes olevad bakterid.

Tolmused elektripirnid. Kui elektripirnidel on tolm ja mustus, hakkab sealt lambipirni ja kupli soojenedes levima ebameeldivat lõhna. Seepärast pühi elektripirnidelt tolmu regulaarselt.

Must külmkapp. Külmkappi tuleks regulaarselt sulatada ja puhastada – see hoiab õhu värskena. Jälgi ka, et su külmkapis olevad toidud oleksid söögikõlblikud. Kui mõni neist on riknenud, tekitab see külmkappi halva lõhna. Toiduained võiksid olla ka eraldi karpides, et lõhn nende maitset ei mõjutaks ja potentsiaalne haiseja tervet külmkappi ära ei lõhnastaks. Kui hais püsib vaatamata korralikule puhastamisele, võib su külmkapil olla tehniline rike – tark oleks kutsuda asjatundja seda üle vaatama.

Suitsetamine. Peale selle, et suitsuhais on tervisele kahjulik mõjutab see ka sinu kodu õhku, sest sulle märkamatult imavad kõik tekstiilid ja mööbel endasse suitsuhaisu. Nii tekib koju halb lõhn, millest saab lahti vaid kapitaalremondiga.

Lõhnad, mis on seotud lemmikloomaga. Puhastamata lemmikloomapuur või pissikast tekitab koju omamoodi aroomid. Selle vältimiseks puhasta neid regulaarselt. Kui sul on koer, ole valmis, et vihmase ilmaga hakkab tema karv ebameeldivalt lõhnama ja mõjutab ka sinu kodu lõhna. Selle vastu aitab lemmiku pesemine ja kuivatamine ning toa õhutamine.

Haisvad jalanõud. Kui esikust tuleb ebameeldivat lõhna, tasub põhjust otsida jalatsiriiulist. Tihti veedame jalanõudes pika päeva ja seetõttuvõivad need halvasti lõhnama hakata. Lahendus on jalanõude sage vahetamine või jalahügieen, et varbad liigselt ei higistaks.