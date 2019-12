ILU | Säti ennast peoks valmis! Soeng ja meik nagu Hollywoodi klassika! 

Tee kelmikas soeng nii: 1. Tee seitel ühele küljele. 2. Eralda pealmised juuksed ja kinnita need klambriga. Võta salk ja keera juuksed ümber suurte lokitangide suunaga näo poole. Tee nii kõikide salkudega, kuni alumised juuksed on lokkis. 3. Lase juuksed klambrist lahti ja jätka salkudesse lokkide tegemist. 4. Lükka seitli väiksemal poolel olevad juuksed kõrva taha ja vajadusel kinnita klambriga. 5. Kui sul on pikad juuksed, siis keera juuksed salkhaaval tagasi, lükka need teiste kiharate sisse ja kinnita klambritega. 6. Pihusta soeng juukselakiga üle.

Sulnis meik tee nii:

1. Kontuur. Joonista pruuni silmapliiatsiga ülemisele ripsmepiirile ja ripsmete vahele pehme joon ning hajuta see ühtlaseks.

2. Lauvärv. Kanna silmalaule pruunikas lauvärv ning hajuta see suunaga üles, pikendades välisnurka. Lau liikuvale osale ja kulmude alla kanna heledat elevandiluukarva lauvärvi, kulmuluule hajuta beežikat tooni. Silma sisenurka lisa sädelust.

3. Lainer. Joonista ripsmepiirile laineri või lauvärviga must või tumepruun peenike joon.

4. Tušš. Kooluta ripsmed ja värvi musta tušiga.

5. Ripsmetutid. Vajadusel lisa silma välisnurka üksikud ripsmetutid või poolikud kunstripsmed. Värvi veel kord õrnalt üle ripsmetušiga.

6. Päikesepuuder. Modelleeri nägu nahatoonist tumedama puudri või päikesepuudriga. Kanna viltuse otsaga pintsliga puuder põsesarnade alla, kergelt laubale ja lõuale.

7. Põseruuž. Naerata ning kanna ümara põsepunapintsliga tekkinud „õunakestele“ roosakat põseruuži. Hajuta see puudripintsliga.

8. Särapuuder. Värske tulemuse saamiseks lisa sarnaluu peale diagonaalselt valgustpeegeldavate osakestega särapuudrit.

9. Aluskreem huultele. Kata huulte välisääred õrnalt jumestuskreemiga. Kanna peale huule aluskreem, mis niisutab ja kaitseb huuli ning aitab huulevärvil paremini peal püsida.

10. Värv huultele. Joonista punase huulepliiatsiga piirjooned ning hajuta need sissepoole. Kui soovid, et huulevärv eriti kaua huultel püsiks, kata pliiatsiga kogu huuleosa. Kanna huulepintsliga peale sama tooni huulevärv. Lõpuks eemalda huulte limaskestadele valgunud värv, et hambad püsiks valged.