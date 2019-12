LUGEJA KÜSIB | Kuidas vahetada valgusketis üksikuid pirne? 

Küsimusele vastab Taavi Kukk, Oomipood.ee tegevjuht

Kogu pirnivahetuse raskeim ülesanne on ilmselt sobiva asenduspirni leidmine. Kõige tõenäolisem on osta see samast poest, kust kunagi jõulutuled soetati.

Kui pirn käib pesast välja, on vahetamine üpris lihtne: vana pirn tuleb välja võtta ja uus asemele panna, nagu vahetatakse ka laevalgusti pirni. Iseseisvalt võib sedasi vahetada ka õuetulede pirne.



Keerulisem on lugu leedlampidega, mille puhul on enamasti tegu suletud ühendustega. See tähendab, et ise vahetades tuleb läbida alljärgnevad sammud.

1. Lõika katki mittepõleva lambi isolatsioon, paljastades niimoodi lambijalad.

2. Mõõda ära lambijalgadel olev pinge. Jaga saadud pinge leeddioodide arvuga ketis. Võid ka vaadata väljundpinget toiteploki pealt ja jagada dioodide arvuga ketis.

3. Arvuta välja leeddioodi voolutugevus (kogu keti võimsus jagatud dioodide arvuga jagatud ühe leeddioodi pingega).

4. Lõika või jooda maha katkine leeddiood.

5. Otsi poest sarnase kuju, värvi, tööpinge ja voolutugevusega leeddiood.

6. Jooda uus diood vana asemele.

7. Isoleeri.



Kui seda tööde nimekirja vaadata, on ehk siiski otstarbekam osta uued jõulutuled!