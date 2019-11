Psühholoog soovitab: 7 sammu, et jõulud mööduksid rahulikult 

Teavita lähedasi varakult. Kui otsustad sel aastal jõule teisiti veeta, anna varakult lähedastele oma plaanidest teada. Kindlasti rõhuta, et nad on sulle olulised, aga sa soovid talitada sel aastal teisiti. Alati on lahendus, näiteks tehke uuel aastal ühine õhtusöök.

Alusta planeerimist varakult. Tee juba detsembri alguses nimekiri, mida on vaja jõuludeks osta ja kodus teha. Kui teed iga nädal ära mõne väikese asja, jõuad enne jõule ka puhata. Ehk pole paha idee loobuda kingituste tegemisest? See hoiab ära stressi rahalise väljamineku pärast. Kinkige üksteisele hoopis ühiseid tegevusi – see on tänapäeval kõige olulisem. Ka toidu saad koju tellida ja stressirohke poes rabelemine jääb ära.