Jõulud on peagi käes! Siin on 9 nutikat nippi, kuidas luua värviküllane peolaud 

Lauake kata end…

...jõulumunadega! Boheemlaslik stiil ihkab vabameelsust ning lõbusat mässu. Siinkohal too kuldsed, purpurpunased, kärtsroosad, türkiissinised ja rohelised jõulumunad kuuselt ning paiguta need jooksma piki lauda. Nii saad lihtsate ja käepäraste vahenditega ilmeka ja lõbusa peolaua! Et lauakaunistus peomeeleolus või kassi käpa all laualt maha ei veereks, kinnita ehted omavahel traadiga.

Boheemlaslikult kirjumirju peolaud teeb meele rõõmsaks. Foto: Laura Verte

Kohakaart võib olla ka postkaart, kuhu kirjutatud tore sõnum. Foto: Laura Verte

Näe asju teise pilguga...

...sest selle peostiili puhul ei ole bambus- või tikkimisrõngas vaid kotisangaks või tikkimiseks mõeldud ja tähekujulised jõuluehteid vaid kuusele loodud – neid teise nurgalt vaadates võid märgata, et need sobivad imehästi ka lõbusale peolauale näitamaks külaliste söögikohta või toetamaks joogiklaasi.



Tiliseb-tiliseb koogiaeg!

Et keegi ei magaks õhtu magusaimat hetke maha, valmista tordikaunistus väikestest kellukestest. Nii kuulevad pidulised juba kaugelt, kui jõulukook nendeni hakkab jõudma. Selleks vajad vaid bambusest pikki grillvardaid, ilusat traati ning kellukesi.

Ruumisäästlikult saab jõulupuu asemel tuua tuppa hoopis kuuseoksad, millele riputada enda tehtud ehted. Foto: Laura Verte

Pärlipüüdjad jõulukuusel

Kui kõik traditsioonilised kuuseehted said lauale kaunistusteks laotud, valmista uued ehted peo värvigammaga haakuvatest pärlitest. Jõulueelse meisterdamise teraapia sobib täpselt mõne hea jõulufilmi või kaminatule nautimise saateks.