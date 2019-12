3 põhjust, miks tänasel toomapäeval kindlasti koristama peaks

Ainult nüüd saad omale lumivalge pesu

Oli oluline, et kõik must pesu saaks toomapäeval puhtaks pestud ning kuni jõuludeni sellega enam tegelda ei tohtivat. Just täna palisse või masinasse pandud rõivad ja kodutekstiilid pidavat eriti valgeks minema. Kuid ühte tuleb jälgida – pesu tuleb kuivatada toas. Kes oma pestud kraami õue riputab, see arvestagu, et Toomas pidavat oma mustade kätega need ära käperdama!