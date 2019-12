Ingerisoomlaste jõulukombed: kaitsvad ristimärgid majadel ja koduselt meisterlikud pirukad peolaual 

Pabreist kuuseehted

Kombed ja tavad on ingeri peredes antud edasi põlvest põlve ning tänu sellele on paljud neist ka tänaseni üsna hästi säilinud. Nende hulka kuuluvad nii jõuluõlgede tuppatoomine, kuusk, jõuluõlu, jõuluõhtune saunaskäik, väike kodune palvehetk, jõuluvana (joulupukki) kui kirikuskäik. Veel üsna hiljaaegu jutustasid ingerisoome naised, et jõulukuuse tuppatoomine oli nõukogudeajalgi ingerisoomlaste seas levinud – see toodi majja mitte varem kui jõululaupäeval, 24. detsembril. Kuuse saabumine oli laste jaoks jõuluõhtu suurüllatus, ootus tipnes võimalusega kaunistamises hoogsalt kaasa lüüa. Kuuski kaunistati kommide, paberist tehtud ehetega ja väikeste õuntega. Kommipaberite puhul oli oluline, et need oleksid võimalikult kirevad.

Üks ingerlanna Maria on meenutanud: „Iga jumala kord (jõululaupäeval) jutustas vanaema ühe loo Piiblist ja lisaks oma lapsepõlvest Ingerimaal - sellest ajast, mil memme veel väike tüdruk oli. Vanaema näitas meile raamatut „Kadunud Ingeri“ ja selgitas, et kõik selles raamatus on täpselt nii nagu Ingerimaal oligi – puha sulatõsi!“