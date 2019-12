TEE ISE | Lihtsad pakkimisnõksud omatehtud küpsetiste tarbeks 

Krõmpsud ampsud taldriku vahel Külla minnes pakenda küpsised sääraselt, et need ei pudeneks, sest murenev hõrgutis passib hamba alla, aga mitte vaibale!

Tee papptaldrikust küpsisepesa nii:

1. Tee neli sälku. Lõika taldrikule neli vastastikku asetsevat sälku. Seejuures jälgi, et need oleksid paralleelselt ja sälkude vahele jääv osa oleks piisavalt lai soovitud arvu küpsiste mahutamiseks.

2. Vajuta sisse murdekohad. Murra taldrikut nii, et vastastikused sälgud oleksid mõtteliselt ühendatud. Murra taldrikut ka teistpidi, nii et sälkude vahele jääv osa ja selle äärtes olevad tükid murduksid sama joone pealt.

3. Painuta taldrik karbiks. Jäta kolmnurksed servatükid pealmisteks kihtideks.

4. Kaunista karp. Kasuta ilusaid paelu ja teipe karbi kaunistamiseks, nii et need aitaksid karbil ka oma kuju hoida.