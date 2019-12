5 asjalikku soovitust, mida teha mittevajalike kinkidega 

Hoia alles ja kingi edasi

Kuigi kingitus võib tulla väga soojast südamest, ei pruugi see siiski kingisaaja vajaduste või maitsega sobida. Kuna see ei tee kinki iseenesest sugugi kehvemaks, võid leida, et just see jõuluvana näoga tass puudub sõbra kollektsioonist või endal juba olemasolev kodumasin kulub ära teisel pereliikmel. Piinliku olukorra vältimiseks vaata hoolega, ega kingil pole pühendust või kingisaaja initsiaale.