TEE ISE: pikalt soojendav ja valgustav Rootsi tõrvik 

Väga lühidalt kirjeldatuna kujutab see tuleallikas ühtainsat kuiva püstiseisvat puupakku, millesse on saetud teineteisega risti kaks lõhet. Art of Manliness kirjutab, et Rootsi tõrviku ajalugu ulatub 17. sajandisse ja Kolmekümneaastase sõja aegadesse: Rootsi sõdurid vajanud viisi, kuidas küttepuid säästlikult kasutada, samas aga saada mõistlikus koguses sooja, valgust ja kuumust toiduvalmistamiseks. Lahenduseks oligi Rootsi tõrvik.

Sõltuvalt puupaku suurusest põleb lõke kaks kuni viis tundi. Puit peaks olema vähemalt pool aastat kuivanud.

Tee Rootsi tõrvikut nii:

1. Aseta pakk püsti seisma. Kui see on viltune, siis sae paku otsad nii ülalt kui alt tasaseks. Tasane ülaserv on kasulik, kui tahad tulele näiteks panni asetada.

2. Nüüd aseta mootorsaag ülalt paku keskele ja kuku seda pikuti lõhki saagima. Lõpeta lõige siis, kui paku pikkusest on läbi lõigatud umbes kolmveerand.

3. Keera saagi 90 kraadi ja tee teine lõige esimesega risti. Pakk peaks nägema ülalt välja nagu neljaks võrdseks tükiks lõigatud pitsa.

4. Kui pakk on suuremat sorti, siis tee veel kaks lõiget: nii, et lõpuks on sul kaheksa pitsaviilu.