LUGEJA KÜSIB | Kas kuuris seisnud aegunud ilutulestikku tohib lasta? 

Üldine soovitus on, et teadmata ajast pärit ilutulestikku tuleb kasutada teistest objektidest umbes 50 meetrit eemal. Sõltuvalt tootest tuleb enamik pürotehnikat ka toestada või kinnitada. Samuti ei tohi süütamise ajal toote kohale kummarduda ja laskmisel on soovituslik kasutada kaitseprille.

Tavaliselt on ilutulestikupakil kirjas kasutusjuhend ja tegutseda tuleb vastavalt sellele. Kui toode siiski ei toiminud, aseta see ööpäevaks vette ning seejärel võid pürotehnika prügikasti visata. Kui siiski kahtled, kuidas pürotehnikat kasutada, on parem see pauk tegemata jätta – ehkupeale katsetatud asjad tekitavad alati pigem pahandust!