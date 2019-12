Tähista aastavahetust pidulikult: saa inspiratsiooni vanadest traditsioonidest  

Suupiste- ja toidukaunistused aitavad kõhtu täita. Foto: Laura Verte

Sel tähtsal õhtul on oodata rohkelt klaaside helisevat kõlinat. Toredale õnnitlemistseremooniale särtsu lisamiseks kaunista klaasid säraga ja meisterda neisse toredad joogisegajad. Kui teed joogitikud eri värvi või annad neile erineva kuju, aitavad need ka klaasiomanikke eristada.

Vaja läheb:

- grilltikke

- kääre

- helmeid

- kuuma liimi

Meisterda joogisegajaid nii:

1. Lõika pikad puidust grilltikud lühemaks ja viimistle lõikeotsad.

2. Kui helmeste otstes on sobivad augud, torka grilltikk lihtsalt helme sisse.

3. Kui augud helmestes on liiga väikesed, liimi need grilltiku tippu super- või kuuma liimiga.