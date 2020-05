NIPIRAAMATU ARHIIVIST | Selgeltnägija Cerli Sarv: just rasked hetked viivad elus edasi!

„Hirmud on põhiline takistus teel õnne ja parema elu poole. Nendega on raske võidelda, sest tihti on need olnud aastaid osa meie elust ning kujundavadki meid sellisteks, nagu oleme. Hirmud on justkui barjäär, mis hoiab meid käidaval rajal ning sealt on väga raske välja saada,“ leiab Cerli.

Luba õnnel ja heaolul oma ellu tulla:

1. Ole teadlik oma hirmudest. „Hirmust lahtilaskmine on nagu raskest seljakotist loobumine. Luba endale elada ilma hirmuta ja nautida elu. Varsti märkad, kuidas sa ise ning ka teised sinusse hoopis teistmoodi suhtuvad,“ soovitab Cerli.

2. Pane paika väikesed sammud, mis viivad suurema eesmärgini. Sensitiiv näeb lõppeesmärki kui mäetipu vallutamist. Lihtsam on seda teha, kui panna enda jaoks paika vahepeatused, kus puhata ja protsessi nautida. Muidu võib sellest teekonnast saada suur piin, eriti kui libastutakse enne unistuse täitumist ning seda ei saavutatagi. Saavutusest olulisemgi on teelolek ning sellest rõõmu tundmine.

3. Luba unistustel muutuda. Selgeltnägija on märganud, et unistuste täitudes mõistavad paljud inimesed, et saavutatud elustiil, töökoht või oma ellu soovitud inimene pole see, mida nad enam tahavad. „Protsessi jooksul, liikudes järk-järgult läbi väikeste unistuste suurema eesmärgi poole, toimub ka meis endis areng ja prioriteedid muutuvad. Just see mulle elu juures meeldibki, et võid teha panuse ühele asjale, kuid kulgemise käigus leiad need tõelised pärlid,“ tunneb ta rõõmu elumängust.

4. Usu inimestest parimat. Cerli usub siiralt, et elades põhimõtte järgi käituda teistega nii, nagu sa soovid, et sinuga käitutaks, muutub ka su enda elu palju paremaks. Mõeldes, et meil on ainult tänane päev elamiseks, ei tahaks me seda rikkuda kibestumuse, kättemaksu ja halbade mõtetega. „Elu on mõnus mäng, kus loeb, kuidas sa sellesse panustad ja seda elad ning mida sa teistele soovid. Sa saad määrata oma mänguväljaku, mängureeglid ja tegelased. Nii lähevad ka unistused ja eesmärgid täide,“ leiab sensitiiv.