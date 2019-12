Mida teha, kui raketipaugud hirmutavad koera?

Tee nii:

Loo lemmikule turvaline keskkond. Enne kui hakatakse ilutulestikku laskma vii koera tähelepanu mujale: mängi temaga, anna meelepäraseid maiuseid või ole temaga lihtsalt koos.

Toas on tal parem. Kindlasti ära vii kartvat lemmikut ilutulestikuga õue, vaid jäta ta tuppa nii, et tal oleks turvaline pesa, kus end hästi tunda. Ole hoolas, et koeral poleks suures paanikahoos võimalust välisuksest välja lipsata.

Lase tal ise endale turvaline koht leida. Mõni koer leiab endale toas turvalise koha, kuhu peitu pugeda. Lase tal seal olla ja austa tema soovi - nii tunneb ta end rahulikumana.

Summuta müra. Selleks võid panna mängima muusika või teleri tavapärasest natukene valjemini. Ka kardinate ette tõmbamine on suureks abiks.

Kui sul ei ole võimalik lemmikut tuppa jätta, siis hoia teda kindlasti kaelarihma otsas või väiksema koera puhul võta ta enda lähedale sülle. Mõni koer rahuneb just lähedust tundes. Kontrolli, et lemmikul oleks kiip, juhuks kui ta kipub jooksu panema.

Ole koera vastu hea ja hell. Kindlasti ära mine tema peale kurjaks, kui ta kardab või haukuma hakkab. Püüa teda rahustada ja ära mine ise närvi. Kui sina lähed närvi, siis see võimendab tema hirmu veelgi. Ole teadlik, et sina oled tema jaoks turvalisuse looja.

Rahulikult käitudes rahustad ka koera. Kui pöörad liigselt tähelepanu sellele, et ta on ehmunud, siis see võimendab tema ärevust. Sul ei tasu juba enne ilutulestikku hakata hirmu tundma või teistmoodi käituma - lemmik saab sinu käitumisest aru, et oht on tulemas. Ole tema jaoks lihtsalt olemas ja kui ta rahulikuks jääb, siis kindlasti kiida teda ja anna midagi head .