ENNUSTA TULEVIKKU: 5 kõige lihtsamat ennustamisviisi 

Küünlavaha ja vesi See on üks kõige enam levinud ennustamise viise. Pane küünlapuru metallist lusikale ja kuumuta lusika põhja leegi kohal, kuni vaha muutub vedelaks. Seejärel vala vedel vaha kiiresti varem valmis pandud veekaussi. Vaha tardub ja moodustuvad vormid, mis sümboliseerivad üldisi muudatusi sinu saatuses. Analüüsi figuuride sümboolset mõtet ja püüa neid oma elu kontekstis lahti seletada.

Pendel teab Pendlina võid kasutada nii spetsiaalset pendlit kui ka keti või nööri otsa riputatud sõrmust, ripatsit või muud eset. Enne ennustama asumist pese pendel jooksva vee all ja lae täis küünla- või päikesevalguses. Vahetult enne ennustamist hoia pendlit mõnda aega peos ja kujutle, kuidas teie vahele tekib ühendus. Lepi pendliga kokku, kuidas see käitub eitava ja jaatava vastuse puhul. Näiteks eituse korral liigub ringjalt ja jaatuse korral edasi-tagasi. Kui see tehtud, keskendu, küsi küsimus, millele soovid vastust, jää erapooletuks ja palu pendlil näidata tõeseid vastuseid.

Kuidas tunda ära õige vastus?

Õige sisetunde ja südamehääle tunned ära, kui sinus on rahu, armastus ja kindel teadmine. Samamoodi on intuitsiooni järgimisega. Ole vaikselt, leia endas tasakaal ja kuulata. Tõeline ja ehe sisetunne jääb püsima ning tekitab sinus hea enesetunde. Kui sa pole varem ennast usaldanud ega oma sisetunnet kuulanud, on see esmapilgul keerukas ja arusaamatu. Kui tegeled iga päev enda sisemaailmaga ja kuulad ennast, muutub südamehääle äratundmine ja selle eristamine mõistuse häälest lihtsamaks.