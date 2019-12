Tee ise Tahad kasutada ühte kalendrit kaks aastat järjest? See on võimalik! Laura Liinat , täna, 07:00 Jaga: M

Eriti praktiline korduvkasutatav kalender. Foto: Laura Liinat

Vanade kalendrite ilusaid pilte saad säilitada väljalõigetena. Kas aga teadsid, et korduvkasutada on võimalik ka seda osa kalendrist, mis näib esmapilgul ajalugu? Just nii – vanad numbrilahtrid on võtmekomponendid, et meisterdada sõna otseses mõttes ajaga kaasas käiv kalender!