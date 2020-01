Teadlikult uude aastasse! 4 sammu, mis aitavad uusaastalubadused täide viia 

Aasta lõpus lipsavad üle huulte lubadused, mitu kilo peaks kaalust maha võtma või mis keele selgeks õppima. Tihti kipuvad need aga lubadusteks jäämagi. Kuidas püstitada eesmärgid nii, et need ka päriselt teoks saaks?

Selleks, et elus midagi olulist muuta, mõtle, millega oled oma elus rahul ja millega mitte. Just nii koorub välja see, mida parandada või edasi arendada. Millest pihta hakata?

Analüüsi ennast

Koolitaja ja terapeut Ingelise Israel soovitab uue aasta plaanide tegemist alustada sisekaemusega, kuidas ollakse rahul oma eluga praegusel hetkel. Selleks soovitab ta teha ühe praktilise harjutuse.