TORM MÖLLAB: kuidas kodus toime tulla?  

Kui loom pani tormiga plehku

Kui torm on tugev ja tuul pillutab asju, ei ole soovitatav minna enda elu ohtu seades kadunud kodulooma otsima. Eriti ei tasu seda teha pimedas. Lemmikut on mõistlik otsida, kui torm on möödas.

Kui koduloom on kadunud kauem kui 24 tundi, pane vastav teade kogukonna sotsiaalmeediakanalisse ja teavita kohalikke varjupaiku. Ka lemmiku kiip lihtsustab sinuga kiiresti ühenduse saamist.