TEE ISE | Korduskasutatav jõulukalender, mis sobib kodu kaunistama ka muul ajal 

Foto: Leina Neima

5. Mõõda paelad ning õmble eri kuupäevadega kotikesed ridamisi paela külge – paberkotte on mugav kinnitada, kuna üks serv on sobivalt kõrgem. Vali paelaga sobivas toonis niit (siin on kasutatud läbipaistvat niiti).

6. Täida kotikesed kingikestega ning riputa kalender üles. Siinne kalender on kinnitatud ülitugeva kahepoolse teibiga vana ja võluvalt päevinäinud krohviga seinale.

7. Kalendri võib kinnitada ka okstest kaunistuse külge, kuusele, riidest tahvlile või mujale.