KODULUGU | Õdus elamine Rakvere roheluses 

Põrandamaterjaliks valiti naturaalne tammeparkett. Kadi ütleb, et muidugi oleks turvaline olnud panna maha laminaat, aga see tundus neile kõle ja jala all jahe. Samas neile meeldib, et naturaalne põrand kajastab pere elu eri etappe. «Kui Ekke viskab auto maha ja sellest tekib põrandale täke, on see pigem kihvt kui suur õnnetus,» naeratab Kadi armsalt. Kallis looduslik materjal on tõesti jala all mõnus ja soe. Kui laps end pikali viskab, on näha, et ka tal on maas hea olla.