Toimetuse lemmikrakendused: 9 äppi, mis teevad elu lihtsamaks

Money Manager

Kodust lahkudes põlema unustatud lamp, sooja vee ootel voolav kraan, prügikasti täitvad paberid ja klaaspurgid või lahtised aknad liiga soojade ruumide jahutamiseks tulevad tuttavad ette, eks. Neist pattudest saad lahti ja tarbimise kontrolli alla, kui paned kõik igakuised kulud korralikult kirja mobiilirakendusse Money Manager. Nii saad jälile, kas oled valinud omale sobiva elektri- ja küttepaketi. Muu hulgas oskad hoida kokku prügiarvelt ning võid esitada endale ka kuude võrdluses väljakutseid!

Money Manager aitab kontrolli all hoida ka muid väljaminekuid ja sissetulekuid, neid koheselt kululiikide kaupa sisestades ja segmenteerides. Nii on visuaalselt hetkega selge, millised on suurimad kuluallikad ja kust ehk paremini kokku saaks hoida.

UP!

Eestlaslikult leiame alati midagi, millega mitte rahul olla – olgu selleks ilm, naabri haukuv koer või liikluskultuur. Negatiivsus pole aga kedagi veel õnnelikuks teinud. Vaata maailma parem läbi roosade prillide, tunne rõõmu pisiasjadest ja pane oma tujud kirja mobiilirakendusse UP!, et aasta lõpus õnnelikult tõdeda: hea tuju ja enesetunne on võidutsenud. Ehk võid siis olla kui Jaan Tätte, kes vaid korra aastas läheb närvi, kui märkab lahe kohal kogunemas linnuparvi...

Out of Milk

Nimekirjade tegemine on üks parimaid võimalusi süstematiseerida asju ja tegemisi. Kuigi see loomise tunne ja mahakriipsutamise võlu võib olla parem paberil, siis tegelikult on praktilisem viia nimekirjad nutitelefoni – nii on need igal hetkel leitavad ja paberkokkuhoid teeb pai ka loodusele. Out of Milki abil on nii palju lihtsam käia poes, eriti kui ostad kogu nädala toidu korraga – kodus on hea kohe kirja panna, mis otsakorral (sest paberitükid kipuvad ikka kaduma!) ning paberi ja pliiatsi asemel on lettide vahel mugavam ringi tuiata ja linnukesi ette võluda vaid telefon näpus. Kiirema ülesleidmise tagab veel see, kui eelnevalt grupeerida toiduained juba tuttava poe osakondade järgi ära ning kui oled teadlik kaupade hindadest, saad neid sisestades arvestada välja kohe ka poekorvi maksumuse. Lisaks aitab see kerge vaevaga pereliikmetega sama loetelu jagada ning pärast ei pea muretsema, et miski võtmata ununes. Samas on võimalik luua ka teostamist vajavate ülesannete nimekirju ning neidki näiteks kolleegidega jagada (ning loota, et keegi teine kiiremini mõne kohustuse likvideerib!).

Clue

Mõningate asjade rutiinsus annab igapäevaelule selgroo – teadmise, et kõik käib tavapärases rütmis. Menstruatsiooni jälgimine ning selle seostamine erinevate valudega, meeleolude ja energiataseme kõikumistega ning vahekordadega annab palju juurde iseenda tundmaõppimisel. Mobiilirakendus Clue loob selleks hea võimaluse, et omaksid ülevaadet oma tsüklist ning võiksid ennetada teatud tundmuste tekkimist. Ovulatsiooni ja raseduse jälgimiseks soovitab Nipiraamat aga kasutada Ovia Pregnancy Trackerit.

MyFitnessPal

Kui igal teisel on käe peal sammulugeja või taskus töötamas mõni liikumist analüüsiv äpp, siis seda sama võiks toetada ka miski, mis hoiab toitumise kontrolli all ning jagab ses osas isegi soovitusi. MyFitnessPali virtuaalsesse toitumispäevikusse saab ülilihtsalt sisestada koheselt söödavaid toite ning mobiilirakendus arvutab sulle välja saadud ampsude kaloraaži. Ühtlasi seostab ta sinu pikkuse, kaalu ja eesmärgi (nt kaalu langetada, tõsta või hoida) põhjal seda sinu päevaks vajaliku kalorikogusega. Kuna äpil on palju kasutajaid ka Eestis, siis on sellesse sisestatud hulganisti asju, mis ka meie kaubanduses kättesaadavad. Lisaks toitumisele võid hoida kontrolli all ka kehakaalu, -mõõte, vererõhku ja -suhkrut äppidega My Body Measurements ja Health and Fitness Tracker.

Expiry Date Tracker

Jahukoid lendlevad juba pea kohal? Vajad ravimeid, aga nende kõlblik kuni on ammu möödas? Poes kinkekaardiga tasudes taipad, et sünnipäevaks saadud paber on kehtetu? Kui oled vähemalt ühega neist asjadest elus silmitsi seisnud, on igaljuhul asjakohane muretseda mobiilirakendus Expiry Date Tracker. See aitab sul jooksvalt silma peal hoida kehtivusaegade lõppemistel, ilma et peaksid pidevalt riiulite kallal käima või poesabas piinlikkust tundma.